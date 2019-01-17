Британцы больше не хотят Brexit – опрос
56% опрошенных британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС
Британцы больше не хотят Brexit. Согласно опросу YouGov, проведенному 16 января, Великобритания проголосовала бы за то, чтобы остаться в Европейском союзе с перевесом в 12%, что является самым высоким уровнем после шокового референдума по Brexit 2016 года, передает Reuters.
Результаты опроса, проведенного в рамках кампании "Народное голосование", показали, что 56% проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, и 44% проголосовали бы за то, чтобы уйти, исключая тех, кто не голосовал или не знал.
Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.
На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.
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