Британцы больше не хотят Brexit – опрос

56% опрошенных британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС

Фото: AFP

Британцы больше не хотят Brexit – опрос https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e8f/48a/5c3e8f48a6de1.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e8f/48a/5c3e8f48a6de1.jpg 2019-01-17T15:30:00+02:00 Евросоюз 56% опрошенных британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС

Британцы больше не хотят Brexit. Согласно опросу YouGov, проведенному 16 января, Великобритания проголосовала бы за то, чтобы остаться в Европейском союзе с перевесом в 12%, что является самым высоким уровнем после шокового референдума по Brexit 2016 года, передает Reuters.

Результаты опроса, проведенного в рамках кампании "Народное голосование", показали, что 56% проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, и 44% проголосовали бы за то, чтобы уйти, исключая тех, кто не голосовал или не знал.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

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