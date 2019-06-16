Британцы сказали, кого хотят видеть новым премьером

Все опросы показывают высокие шансы на победу Бориса Джонсона в гонке за лидерство в Консервативной партии

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон является самой подходящей кандидатурой для лидера Консервативной партии и, соответственно, следующего премьер-министра Соединенного Королевства.

Так считают подданные Ее Величества, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований, которые были опубликованы 16 июня британскими изданиями Sunday Times и Sun.

Кроме того, соцслужба YouGov также провела опрос, который показал, что почти каждый второй британец (47%) считает, что именно Джонсон принесет тори победу на следующих парламентских выборах.

В то, что успех британским правым принесет лидерство нынешнего главы МИД Джереми Ханта, верят лишь 15% респондентов. Предпочтение другим кандидатам отдали еще меньше опрошенных.

Джонсона также считают самым лучшим представителем консерваторов для осуществления Brexit и победы тори на выборах 30% участников исследования OnePoll. Никто из его пяти соперников на кресло премьера не набрал больше 7% голосов.

Напомним, что официально должность лидера британских консерваторов Тереза Мэй покинула 7 июня, однако правительство королевства она продолжит возглавлять до тех пор, пока ей не подыщут замену.





Как мы уже писали, гонку за кресло главы правительства начинали десять кандидатов, но сейчас, кроме Джонсона, ее продолжают глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Британцы сказали, кого хотят видеть новым премьером". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"