Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Британцы сказали, кого хотят видеть новым премьером

16 июня, 13:31

Все опросы показывают высокие шансы на победу Бориса Джонсона в гонке за лидерство в Консервативной партии

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон является самой подходящей кандидатурой для лидера Консервативной партии и, соответственно, следующего премьер-министра Соединенного Королевства.

Так считают подданные Ее Величества, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований, которые были опубликованы 16 июня британскими изданиями Sunday Times и Sun.

Кроме того, соцслужба YouGov также провела опрос, который показал, что почти каждый второй британец (47%) считает, что именно Джонсон принесет тори победу на следующих парламентских выборах.

В то, что успех британским правым принесет лидерство нынешнего главы МИД Джереми Ханта, верят лишь 15% респондентов. Предпочтение другим кандидатам отдали еще меньше опрошенных.

Джонсона также считают самым лучшим представителем консерваторов для осуществления Brexit и победы тори на выборах 30% участников исследования OnePoll. Никто из его пяти соперников на кресло премьера не набрал больше 7% голосов.

Напомним, что официально должность лидера британских консерваторов Тереза Мэй покинула 7 июня, однако правительство королевства она продолжит возглавлять до тех пор, пока ей не подыщут замену.

Как мы уже писали, гонку за кресло главы правительства начинали десять кандидатов, но сейчас, кроме Джонсона, ее продолжают глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, премьер-министр, Борис Джонсон, джонсон

Вы сейчас просматриваете новость " Британцы сказали, кого хотят видеть новым премьером". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии, но пока останется премьером

7 июня, 00:18

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня

В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку Brexit – СМИ

7 июня, 04:40

По меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время

Претендент на премьерский пост Британии признался, что потреблял наркотики

8 июня, 09:06

Майкл Гоув заявил, что принимал наркотики 20 лет назад, когда был молодым журналистом

ЕС готов пересмотреть сделку по Brexit – кандидат в премьеры Британии

9 июня, 15:55

Об этом, по словам главы британского МИД Джереми Ханта, сказала Ангела Меркель

В Британии лейбористы могут заблокировать Brexit без соглашения

11 июня, 21:45

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий

Brexit без соглашения: в Еврокомиссии сделали четкое заявление

12 июня, 16:08

Еврокомиссия готовится к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Отчего болят коленки

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

"Ваша честь, нам что, плакать?": Мамаев - об улыбках в суде

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Копить не нужно тратить: эксперты рассказали, что происходит с финансовой грамотностью украинцев

Вчера, 07:19

Украинцы винят деньги в контроле над своей жизнью, но хотят учить детей, как нужно с ними обращаться

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Как желатин спасает наши суставы

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь