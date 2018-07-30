Британцы потребовали провести референдум по окончательным условиям Brexit

Петицию подписали уже около 378 тысяч человек

Не менее 378 тысячи британцев подписали петицию, в которой призывают организовать референдум по окончательным условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Петицию инициировали журналисты газеты The Independent. Сбор подписей еще не завершен, поэтому число подписантов еще будет расти.

"Вне зависимости от того, как вы проголосовали на референдуме по вопросу выхода Великобритании из ЕС, вы заслуживаете возможности выразить окончательное мнение по итоговому соглашению", – говорится в тексте петиции.

Также в ней отмечалось, что в 2016 году британцы на референдуме отвечали лишь на общий вопрос – хотят ли они, чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС или вышла из него, а теперь же местные жители должны получить возможность проголосовать по окончательным условиям Brexit.

"Сейчас факты становятся более очевидными. Пришло время, чтобы народ выразил окончательное мнение по реальному соглашению. И это нужно сделать до того момента, как станет слишком поздно", – подчеркивается в петиции.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. С небольшим перевесом большинство британцев, проголосовавших поддержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться в конце марта 2019 года. Ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 года и продлится 21 месяц.

ЕС предупредил Лондон, что без решения ирландского вопроса соглашение о Brexit не произойдет. При этом британское правительство предлагало, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 таможенных правил ЕС. Это позволило бы избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit – но этот план не устроил ЕС.



