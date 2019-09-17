Британцы с диабетом опасаются после Brexit остаться без инсулина

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Около миллиона британцев, больных диабетом, опасаются, что после выхода из Евросоюза могут остаться без инсулина – жизненно необходимый инсулин поступает из ЕС. Также обеспокоены и фармацевты – они запасаются лекарствами.

Так, в холодильнике больной диабетом британки практически нет места для продуктов – почти все место занято медикаментами. 36 лет англичанка Джеорджина болеет сахарным диабетом и живет благодаря инсулину, а еще – тем тестам крови, которые делает по несколько раз в день.

Женщина измеряет уровень сахара в крови, чтобы узнать, как и когда его корректировать. Она не представляет, где будет брать эти полоски, когда ее страна распрощается с ЕС. Сейчас британских диабетиков медикаментами выручает Европа.

"Даже не могу вам передать, насколько я из-за этого обеспокоена. Это опасно для жизни. Делать тесты так же важно, как и постоянно иметь под рукой инсулин", – объяснила она.

Между тем премьер Борис Джонсон уверяет, что Brexit в конце октября состоится, даже если договориться с Брюсселем не удастся. Эпатажный глава британского правительства говорит, что скорее умрет в канаве, чем отложит расставание с Евросоюзом, а выход из большого торгового блока без соглашения вернет давно забытые таможенные проверки и декларации.

Для английской фармацевтики, которая каждый месяц импортирует из ЕС 37 миллионов упаковок медикаментов, это риск. Промышленники готовятся к худшему сценарию.

"Мы увеличили наши хранилища, и теперь лекарства можем хранить не по шесть, а по 18 недель. Разрабатываем и дополнительные паромные маршруты, чтобы медикаменты могли поступать к нам так же быстро", – объяснил Пиндер Сахота, генеральный директор медицинской компании Novo Nordisk UK.

Сейчас маршрут только один – через французский городок Кале. Однако этого будет слишком мало, если пограничные проверки будут задерживать там паромы.

"Эти все изменения влияют на нашу согласованную работу, на нашу логистику. В частности, и эти попытки сделать дополнительные запасы. Ситуация далека от идеальной, но в приоритете, конечно, пациенты", – добавил Гюго Фрай, генеральный директор медицинской компании Sanofi UK.

Британия и ЕС еще не "развелись", а фармацевты уже понесли миллионные убытки. Диабетиков, которых в стране около миллиона, медикаментами на первых порах обеспечат. Дальнейшие планы зависят от указаний правительства, а их обеспокоенные промышленники до сих пор ожидают.

Напомним, ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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