Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Британец отсидел "самый короткий в мире" тюремный срок

Сегодня, 05:14

Судья приговорил Шейна Дженкинса к 50 минутам лишения свободы, но не просто так

/ Фото: Pixabay

Британец отсидел "самый короткий в мире" тюремный срок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 Евросоюз Судья приговорил Шейна Дженкинса к 50 минутам лишения свободы, но не просто так

Ранее британский суд лишил свободы родителей, которые назвали ребенка в честь Адольфа Гитлера, а на этой неделе в Соединенном Королевстве вынесли необычный приговор парню, который искренне раскаялся в совершенном преступлении.

Как пишет The Independent, 23-летнего Шейна Дженкинса приговорили к 50 минутам тюрьмы после того, как после ссоры со своей бывшей девушкой 30 мая он разбил окно в ее доме метлой и скрылся от прибывшей на место происшествия полиции.

На суде адвокат буяна заявил, что в момент совершения преступления его подзащитный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, употребив кокаин и марихуану.

Реклама

Адвокат добавил, что его клиенту искренно сожалеет о содеянном и признает, что вел себя "по-идиотски", а также хочет принести своей экс-возлюбленной и офицерам извинения.

В ответ на это судья приказал посадить обвиняемого в тюрьму на 50 минут, чтобы он мог написать письма с извинениями. Именно так Шейн и поступил, после чего текст посланий зачитали на суде. Такое решение судьи полицейские уже назвали "самым коротким в истории тюремным сроком".

В тренде
"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере
Александрия - Шахтер

Помимо того, его также приговорили к тюремному сроку в четыре месяца с отсрочкой на два года, 80 часам общественных работ и реабилитации. Также ему запретили принимать наркотики.

Напомним, ранее в этом году в Британии произошла куда более скандальная ситуация – действующего члена Палаты общин (нижней палаты парламента) Фиону Онасанью приговорили к тюремному сроку за ложь под присягой о превышении скорости на дороге. Она стала первой в британской истории женщиной-депутатом, оказавшейся в тюрьме.

Ранее "Сегодня" узнали об украинце Павле Лапшине, который попал в британскую тюрьму по обвинению в подготовке теракта, и пообщались с его близкими.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Великобритания суд наркотики приговор алкоголь

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В Германии родился аномально огромный малыш
В Германии родился аномально огромный малышЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН
Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООНЕвросоюз

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека