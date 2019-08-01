Судья приговорил Шейна Дженкинса к 50 минутам лишения свободы, но не просто так

/ Фото: Pixabay

Британец отсидел "самый короткий в мире" тюремный срок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 2019-08-01T05:14:00+03:00 Евросоюз Судья приговорил Шейна Дженкинса к 50 минутам лишения свободы, но не просто так

Ранее британский суд лишил свободы родителей, которые назвали ребенка в честь Адольфа Гитлера, а на этой неделе в Соединенном Королевстве вынесли необычный приговор парню, который искренне раскаялся в совершенном преступлении.

Как пишет The Independent, 23-летнего Шейна Дженкинса приговорили к 50 минутам тюрьмы после того, как после ссоры со своей бывшей девушкой 30 мая он разбил окно в ее доме метлой и скрылся от прибывшей на место происшествия полиции.

На суде адвокат буяна заявил, что в момент совершения преступления его подзащитный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, употребив кокаин и марихуану.

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Адвокат добавил, что его клиенту искренно сожалеет о содеянном и признает, что вел себя "по-идиотски", а также хочет принести своей экс-возлюбленной и офицерам извинения.

В ответ на это судья приказал посадить обвиняемого в тюрьму на 50 минут, чтобы он мог написать письма с извинениями. Именно так Шейн и поступил, после чего текст посланий зачитали на суде. Такое решение судьи полицейские уже назвали "самым коротким в истории тюремным сроком".

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Помимо того, его также приговорили к тюремному сроку в четыре месяца с отсрочкой на два года, 80 часам общественных работ и реабилитации. Также ему запретили принимать наркотики.

Напомним, ранее в этом году в Британии произошла куда более скандальная ситуация – действующего члена Палаты общин (нижней палаты парламента) Фиону Онасанью приговорили к тюремному сроку за ложь под присягой о превышении скорости на дороге. Она стала первой в британской истории женщиной-депутатом, оказавшейся в тюрьме.

Ранее "Сегодня" узнали об украинце Павле Лапшине, который попал в британскую тюрьму по обвинению в подготовке теракта, и пообщались с его близкими.

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