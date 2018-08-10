Британец, принявший ислам, признался в планировании жуткого теракта

Льюис Ладлоу считает себя солдатом, который борется за ИГИЛ в Британии

Британец, который недавно обратился к исламу, признал, что планировал убить более ста человек, наехав грузовиком на пешеходов на оживленной торговой улице Лондона Оксфорд-стрит. Об этом сообщает Reuters.

По данным следователей, 26-летний Льюис Ладлоу планировал арендовать транспортное средство и наехать на пешеходов в районе фирменного магазина Disney в наиболее оживленный день недели.

Среди своих возможных целей он также рассматривал Музей восковых фигур Мадам Тюссо и Собор Святого Павла.

"Льюис Ладлоу считает себя солдатом, который борется за ИГИЛ в Британии", – заявили в прокуратуре.

"Он планировал наехать фургоном посетителей Оксфорд-стрит в надежде убить более 100 человек. Он представляет серьезную угрозу для общественности и признал свою вину", – добавили там.

Ладлоу задержали в феврале этого года, когда он пытался вылететь на Филиппины. Его арестовали в апреле. В его мусоре обнаружили куски записок с названиями потенциальных целей. Приговор по его делу будет вынесен 2 ноября.

Ранее гражданина Британии признали виновным в подготовке убийства премьер-министра Терезы Мэй с помощью огнестрельного оружия или ножа.

В 2017 году в Великобритании произошли пять террористических атак. Самым крупным стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Напомним, взрыв произошел в фойе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 по Киеву). В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Позже стало известно, что ответственность за происшедший в Манчестере теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".



