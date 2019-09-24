Британия, Франция и Германия озвучили, кто стоит за нападением на саудовские НПЗ

Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран, - считают в этих странах

/ Фото: Reuters

Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель.

"Мы, лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства, напоминаем о наших общих интересах безопасности, особенно в отношении сохранения глобального режима нераспространения, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, — отмечается в коммюнике, — Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали".

Как заявляют лидеры, "эти нападения были направлены против Саудовской Аравии, но они затрагивают все страны и увеличивают опасность возникновения крупного конфликта". "Они нападения напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению региональной стабильности и безопасности, включая поиск политического решения продолжающегося конфликта в Йемене, — указывается в заявлении. — Нападения также подтверждают необходимость деэскалации в регионе посредством постоянных дипломатических усилий и взаимодействия со всеми сторонами".

В связи с этим лидеры напомнили о своей "неизменной приверженности СВПД, согласованному с Ираном 14 июля 2015 года и единодушно одобренному Советом Безопасности ООН". "Мы вновь настоятельно призываем Иран пересмотреть свои решения о сокращении выполнения обязательств по СВПД и полностью выполнить свои обязательства, — подчеркнули Джонсон, Макрон и Меркель. — Мы призываем Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его соглашения о всеобъемлющих гарантиях".

Реклама

Лидеры Великобритании, Франции и Германии также выразили убежденность в том, что "настал момент, чтобы Иран согласился провести переговоры о долговременных рамках своей ядерной программы, а также обсудить обеспечение региональной безопасности, включая его баллистическую программу".

"Мы намерены продолжать наши дипломатические усилия ради создания условий для диалога и содействовать вместе с партнерами, заинтересованными в деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, сохранению международного мира и безопасности в свете заявлений, принятых в Биаррице на саммите семерки. Мы призываем Иран вступить в такой диалог и воздерживаться от дальнейших провокаций и эскалации", — подчеркивается в коммюнике.

Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

.Напомним, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама