Британия готова усилить меры давления на Россию – Тереза Мэй

Премьер Британии отметила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе

Великобритания в настоящее время активно рассматривает меры увеличения давления на Россию и в случае необходимости будет готова применить их в любой момент, приводит заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй телеканал "Скай ньюс".

По итогам заседания Совета национальной безопасности британский премьер заявила, что "другие меры против России активно рассматриваются". Телеканал отмечает, что "премьер готова их применить в любой момент".

Премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".

Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия. Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".

Напомним, 20 марта российские дипломаты вылетают из Лондона в Москву. Решение об их отправке британское правительство приняло из-за отравления в Солсбери российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.