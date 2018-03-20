Британия и ЕС договорились перенести Brexit

Представители Лондона и Брюсселя отсрочили выполнение Brexit на два года

Представители Великобритании и Европейского Союза договорились о том, что после формального выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года Лондон еще почти два года будет оформлять Brexit.

При этом за Соединенным королевством сохранятся все права члена ЕС, кроме права голосовать. Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и британских подданных в странах ЕС.

Как заявили представитель ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье и министр Британии по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, переговоры стали "решающим шагом".

По словам Барнье, к обещанию сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что европейские граждане, которые приедут в Британию в переходный период, получат такие же права, что и те, кто прибыл до Brexit.

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

В то же время, сторонам предстоит договориться о некоторых принципиальных вопросах, в частности о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую Дэвисом и Барнье, должны будут подписать на саммите премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры 27 стран Евросоюза.

Между тем, представитель ЕС подчеркнул, что достигнутые договоренности о переходном периоде придадут уверенности бизнесу, который опасался неясность об условиях работы после марта 2019 года.

Барнье отметил также, что стороны могут приступить к обсуждению будущего договора о свободной торговле и других аспектов отношений Евросоюза и Британии после Brexit.

Одновременно в этот 21-месячный переходный период Британия уже сможет вести переговоры о торговых соглашениях со странами вне Евросоюза.

Впрочем, стороны согласовали еще не все условия переходного периода: принадлежит, например, решить, какой будет роль Европейского суда (расположенного в Люксембурге верховного суда ЕС).

Противники Brexit с самого начала говорили, что Британии и Евросоюзу физически не хватит времени урегулировать все детали будущих отношений за два года, отведенные на выход Лиссабонским договором. Теперь стороны отвели себе еще почти два года и надеются уложиться в этот срок.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.

При этом Брюссель согласился дать Великобритании после Brexit переходный период, в течение которого страна будет связана законами Евросоюза, но не сможет участвовать в его руководящих органах.