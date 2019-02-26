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Британия и ЕС продолжат диалог по Brexit

Сегодня, 01:32

Главной темой переговоров станет судьба соглашения, которое должно вступить в силу 29 марта

Фото: Getty Images
Британия и ЕС продолжат диалог по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg Евросоюз Главной темой переговоров станет судьба соглашения, которое должно вступить в силу 29 марта

В Брюсселе 26 февраля состоится очередной раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, который могут перенести на 2021.

Во встрече примут участие британский министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, передает Радио Свобода.

Главной темой переговоров станет судьба соглашения, которое должно вступить в силу 29 марта. Этот документ до сих пор не утвердили члены британской Палаты общин.

Лейбористов и часть консерваторов не устраивает вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией. Они опасаются, что британский регион может фактически остаться в таможенном союзе и едином рынке Евросоюза, и Лондон таким образом навсегда будет привязан к ЕС. В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что не намерены вносить в соглашение изменения.

В результате Brexit может произойти без каких-либо договоренностей. Британский премьер Тереза Мэй обещает, что повторное голосование по договору состоится до 12 марта. Такое заявление она сделала после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Недавно министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Между тем, жители Великобритании поддались панике в преддверии выхода страны из Европейского Союза. Граждане делают огромные запасы продуктов и медикаментов, буквально снося с прилавков макароны, соусы и консервы.

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Тег Великобритания, переговоры, брюссель, ЕС, выход, Евросоюз, соглашение, Brexit

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