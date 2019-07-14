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Британия и Канада создают коалицию по свободе СМИ

14 июля, 04:03

Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ

Фото: AFP

Великобритания и Канада создают коалицию по обеспечению свободы средств массовой информации.

Об ее формировании объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд.  Информацию о договоренностях опубликовали пресс-службы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства и Канады.

"Мы должны защищать нашу независимую прессу – даже, возможно, особенно, когда она нас критикует, – как центральный институт демократии. Нам нужно бороться за открытое общество, против закрытого. Нам нужно бороться за сложность демократической правды, а не за соблазнительную простоту авторитарной риторики. Это то, что мы сделали на этой конференции и что мы обязались делать с нашими единомышленниками в предстоящие дни", – заявила Фриланд.

"2018 год был самым смертоносным для журналистов. Тот факт, что более 100 стран были представлены на Глобальной конференции по свободе СМИ, в которой приняли участие более 1500 делегатов из всех регионов мира, демонстрирует глобальный резонанс этой проблемы", - отметил Хант.

"Я рад, что правительства стремятся к решительным действиям и совместной работе в качестве международного сообщества для создания более безопасной среды для журналистики во всем мире. Осветив нападения на журналистов, новая Коалиция будет стремиться изменить политические расчеты и увеличить цену для тех, кто нарушает свободу СМИ", – заявил он.

Новая Коалиция за свободу СМИ будет проливать свет на злоупотребления и нарушения свободы СМИ, доводя их до сведения мировой общественности и работая над обеспечением ответственности.

Члены Коалиции планируют вмешиваться на высшем уровне в ситуацию в странах, где свобода СМИ находится под угрозой, и демонстрировать солидарность со странами, которые работают над созданием свободных СМИ. Находить все доступные меры для борьбы с нарушениями международных прав человека, включая права, связанные со свободой СМИ.

Учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества. Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году.

Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ – международной рабочей группой по выработке национального регулирования в медийной сфере.

Ранее МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы из-за той роли, которые эти СМИ играют в распространении дезинформации. 

Также британские власти отказали в выдаче визы представителю министерства иностранных дел России, которого ранее аккредитовали для участия в Глобальной конференции по свободе СМИ.

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Тег Великобритания, Канада, коалиция, конференция, свобода слова, свобода прессы, фриланд, хант

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