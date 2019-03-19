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Британия ищет выход из Brexit-тупика: депутаты начинают дебаты

Сегодня, 20:54

В британском парламенте пройдут обсуждения неопределенной ситуации, в которого оказалась страна, и ее решения

Фото: AFP
Британия ищет выход из Brexit-тупика: депутаты начинают дебаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/13a/0d8/5c913a0d8c36d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/13a/0d8/5c913a0d8c36d.jpg Евросоюз В британском парламенте пройдут обсуждения неопределенной ситуации, в которого оказалась страна, и ее решения

На следующей неделе Палата общин, нижняя из двух палат британского парламента, сможет обсудить пути решения той тупиковой ситуации, в которой оказался процесс выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как как сообщает Reuters, 19 марта официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что у британских парламентариев с понедельника будет возможность проводить в парламенте дебаты по вопросу о способах выйти из тупика, касающегося Brexit.

Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Кроме того, на прошлой неделе Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно. В связи с этим британские депутаты решили отсрочить дату выхода королевства из Евросоюза.

Также сообщалось, что 20 марта должно было пройти третье голосование по соглашению о Brexit, однако спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что это невозможно. Свою точку зрения он аргументировал тем, что принятый в 1604 году закон запрещает голосовать дважды по одной и той же инициативе в течение одной парламентской сессии.

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Тег Великобритания, Евросоюз, брексит, Brexit

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ТАСС

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