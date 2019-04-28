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Британия начала разрабатывать меры для противостояния России и Китаю

28 апреля, 18:01

Планируется обязать членов Палаты лордов раскрывать любые связи с РФ и Китаем

Фото: Pixabay

Британское правительство разрабатывает пакет мер, который будет противостоять действиям враждебных государств. Об этом сообщает The Sunday Times.

Сообщают, что члены британского кабмина планируют изменить правила работы верхней палаты парламента – Палаты лордов. Они хотят обязать ее членов полностью раскрывать связаны с РФ и Китаем активы. Также планируется ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных шпионов, что работают в банках и других компаниях Британии.

Кроме этого, власти хотят выдворить из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, которая занимается созданием британской мобильной связи пятого поколения, если смогут поймать их на сотрудничестве с китайской разведкой.

Заместитель главы по вопросам безопасности МИД Британии Бен Уоллес заявил, что изменение парламентских правил сможет предоставить "прозрачность политической системы" и поспособствует защите британской демократии от возможных гибридных атак.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз были вместе едва ли не полвека. Но почти четыре года назад отношения испорились, а потом британцы на референдуме приняли решение выйти из ЕС. Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула побывал в Лондоне и узнал, как за это время изменилась Великобритания.


За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

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Тег Китай, противостояние, Британия, РФ

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