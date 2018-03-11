Британия обсудит отравление Скрипаля с партнерами по НАТО

Британия намерена обсудить ситуацию с отравлением в бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по Североатлантическому альянсу, заявил парламентский заместитель министра обороны Тобиас Эллвуд. Об этом сообщил DW.

"Нам не следует опережать события, мы должны дать обоснованный ответ. Будем обсуждать это с нашими партнерами по НАТО. Возникает ряд серьезных вопросов, в частности, как противостоять негласной и зловредной атаке, нанесенной специально, чтобы посеять хаос в нашем обществе", – сказал он

Как уточнила британская The Independent, министр обороны Гэвин Уильямсон поддержал позицию Эллвуда, а также отметил, что Соединенное Королевство готово задействовать "все имеющиеся у него ресурсы", после того как следствие установит, кто "стоял за атакой".

В настоящее время к расследованию подключились свыше 250 сотрудников подразделения полиции по борьбе с терроризмом, которые анализируют более 200 улик, собранных в минувшие дни.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ

Cледы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым в британском Солсбери отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.