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Британия отказала российскому дипломату в праве въезда

10 июля, 19:59

Сотрудник министерства иностранных дел России направлялся на конференцию по свободе СМИ

Фото: Pixabay

Британские власти отказали в выдаче визы представителю министерства иностранных дел России, которого ранее аккредитовали для участия в Глобальной конференции по свободе СМИ, на которую отказались впускать также и журналистов двух пропагандистских российских агентств – RT и Sputnik.

Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне 10 июля.

"Невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико", – пожаловались дипломаты РФ.

Стоит отметить, что российский делегат получил аккредитацию на мероприятии, однако позже ему не выдали визу.

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы состоится в британской столице 10–11 июля. Ее проведут главы британского и канадского МИД Джереми Хант и Христя Фриланд. На форуме будут затронуты, в частности, такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, противодействие ложным новостям. По словам Ханта, на конференции он намерен договориться со своими коллегами из других стран "о способе защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее".

Напомним, что ранее RT во Франции получил предупреждение за вранье, из-за недостоверного перевода комментариев сирийских свидетелей химических атак, совершенных режимом Башара Асада.

Кроме того, ранее в этом году в Facebook заблокировали один из проектов пропагандистской телесети RT – англоязычную телепередачу In the Now, которую ведет Анисса Науэй.

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Тег Россия, Великобритания, свобода слова, журналистика, МИД России

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