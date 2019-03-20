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Британия попросила отсрочить Brexit: названа новая дата выхода из ЕС

Сегодня, 15:24

Тереза Мэй попросила перенести историческое решение на месяц – до конца июня

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Британия попросила отсрочить Brexit: названа новая дата выхода из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23d/921/5c923d92137cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23d/921/5c923d92137cb.jpg Евросоюз Тереза Мэй попросила перенести историческое решение на месяц - до конца июня

Глава британского правительства Тереза Мэй обратилась к президенту Европейскому Совету с официальным запросом о переносе даты выходе Великобритании из ЕС, о чем сообщила 20 марта в парламенте Соединенного Королевства.

"Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня", – заявила она.

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Целью правительства она назвала принятие британским парламентом сделки о Brexit, которую премьер-министр Великобритании заключила с Брюсселем, а также заверила, что дольше указанной даты она откладывать выход королевства из ЕС не намерена.

В то же время, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что провел телефонную беседу с Мэй, в ходе которой она его уведомила о своем обращении.

"Она проинформировала его о текущей ситуации вокруг переноса применения 50-й статьи в отношении выхода Великобритании из ЕС и обсудила с ним наилучший путь обсуждения этой проблемы на Европейском совете. Дискуссии продолжатся", — сообщили по этому поводу в пресс-службе Еврокомиссии.

Напомним, как стало известно ранее,Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

Мы также писали, что правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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Тег Великобритания, британия, юнкер, Жан-Клод Юнкер, Мэй, брексит, Brexit, Тереза Мэй

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ТАСС

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