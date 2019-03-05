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Британия предложила ЕС заключить отдельное соглашение на случай "жесткого" Brexit

Сегодня, 16:35

Лондон предлагает создать гарантию взаимного соблюдения прав граждан ЕС в Великобритании и наоборот

Фото: Getty Images
Британия предложила ЕС заключить отдельное соглашение на случай "жесткого" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg Евросоюз Лондон предлагает создать гарантию взаимного соблюдения прав граждан ЕС в Великобритании и наоборот

Великобритания предложила Евросоюзу (ЕС) в случае отсутствия сделки по Brexit оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в Соединенном Королевстве, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения. Как информировал во вторник телеканал Sky News, письмо с подобным предложением британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли направил своему коллеге, главному переговорщику по теме Brexit со стороны ЕС Мишелю Барнье.

По информации телеканала, идея Лондона заключается в том, чтобы создать гарантию взаимного соблюдения прав 4,5 млн граждан Евросоюза в Великобритании и наоборот в случае, если британский парламент откажется проголосовать за сделку с ЕС об условиях Brexit, и 29 марта Королевство покинет европейское сообщество без какого-либо соглашения.

Реакция Брюсселя на это предложение пока не известна.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Источник:

ТАСС

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