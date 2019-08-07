В Великобритании заявили, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace

Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95 2019-08-07T04:55:00+03:00 Евросоюз В Великобритании заявили, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.

Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, передает Голос Америки.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

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Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как мы писали, в Украине такое решение Ассамблеи восприняли очень резко, а украинские делегаты решили покинуть сессию ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.





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