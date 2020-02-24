Британия введет новые паспорта после Brexit: как будет выглядеть документ

После выхода Великобритании из Евросоюза в стране будут предоставлять гражданам новые паспорта. Их введут со следующего месяца, сообщает Sky News.

Отмечается, что новые паспорта будут иметь синий цвет.

"Выход из ЕС дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", – заявила министр внутренних дел Притти Патель.

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Введение новых паспортов в Британии будет происходить поэтапно.

Так, с середины 2020 года все новые паспорта будут синими. Их будут украшать цветочные эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Также известно, что в новом паспорте страница с данными о гражданине будет выполнена из поликарбоната с содержанием технологий, встроенных в документ для обеспечения безопасности персональных данных.

Напомним, мы писали, что выход Великобритании из состава Европейского Союза, который уже стоил казне страны более 170 млрд долларов, может обернуться для Соединенного Королевства проблемами не только экономического характера. Brexit может придать новый импульс вопросу независимости Шотландии и Северной Ирландии.

Кроме того, аналитики считают, что экономические последствия выхода Британии из Евросоюза могут проявиться только после окончания переходного периода, а то и позже. Ведь несмотря на Brexit, страна все еще связана с Европейским Союзом многочисленными договорами и нормативными актами, которые не получится расторгнуть за пару недель.

Все подробности в спецтеме Brexit

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