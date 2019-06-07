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Британия выдвинула России жесткий ультиматум

7 июня, 14:13

Лондон не намерен налаживать отношения с Москвой до тех пор, пока РФ не изменит свое поведение

Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville.

Отношения Великобритании и России могут улучшиться лишь тогда, когда Москва изменит свое поведение.

Такое заявление сделали у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в ответ на слова российского президента Владимира Путина, который накануне заявил, что после избрания нового премьер-министра Соединенного Королевства отношения двух стран улучшатся.

На Даунинг-стрит напомнили, что Кремль все еще дестабилизирует обстановку. Впрочем, несмотря на это сотрудничество Лондона и Москвы в области международной безопасности будет продолжаться.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена менять свое поведение по требованию Великобритании.

"Нет, мы не будем менять поведение", — сказал он. По словам Пескова, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Британией, основанных на учете интересов друг друга, "и в этой линии поведения нет ничего предосудительного".

"А вот как раз иные проявления, они вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия, а именно, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", — резюмировал он.

Напомним, что отношения двух государств существенно испортились после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери – мужчину пытались отравить российские шпионы, но их план провалился.

Как мы уже писали, на этом фоне начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит даже назвал Россию опасении террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

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Тег Россия, Великобритания, Лондон, москва, Песков, Мэй

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Источник:

ТАСС

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