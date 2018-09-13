Британия жестко отреагировала на интервью "отравителей Скрипаля"

Сегодня, 15:15

Александр Петров и Руслан Боширов остаются главными подозреваемыми в "деле Скрипаля"

Фото: AFP
Фото: AFP

Интервью подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является ложью и искажением информации, считают в британском МИДе.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что Лондон многократно просил Россию отчитаться о произошедшем в Солсбери в марте.

"Сегодня – как мы и предвидели – они ответили путем умышленного искажения и лжи", – констатировали в министерстве.

В ответе МИДа говорится, что Александр Петров и Руслан Боширов остаются главными подозреваемыми в "деле Скрипаля".

"Правительство не сомневается в том, что эти люди являются офицерами российской военной разведывательной службы – ГРУ – которые использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в телеэфире Russia Today предполагаемые отравители ответили главному редактору канала Маргарите Симоньян на ряд вопросов.

Кроме того, о том, что российское правительство обнаружило подозреваемых в отравлении Скрипалей, ранее заявил российский президент Владимир Путин.
отравление Скрипаля, Руслан Боширов, Александр Петров
Источник:

ТАСС

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