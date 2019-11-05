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Британка решила обратиться к хирургу, чтобы уменьшить грудь

5 ноября, 17:52

Девушка пожаловалась, что огромный бюст мешает ей жить

Жительница Великобритании обратилась к хирургу, чтобы уменьшить грудь. 26-летнюю Хелен Кристи уже давно не радует ее восьмой размер.

Девушка призналась, что у нее болит спина, ей тяжело спать и даже переодеваться. Чтобы чувствовать себя комфортно, женщина даже вынуждена носить огромные мужские свитера.

Чтобы избавиться от тяжести, она начала собирать деньги в интернете. На операцию по уменьшению бюста ей необходимо, на наши деньги, 96 тысяч гривен.

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Ранее мы сообщали о том, что 26-летняя британка Элис Уискин из города Дартфорд в графстве Кент, жаловалась журналистам, что из-за огромной груди она лишилась полноценной жизни.

Элис утверждает, что ее бюст за год резко вырос и мешает выполнять элементарную работу по дому. Кроме того, у женщины постоянно болит спина, из-за чего она не может долго ходить и держать свою двухлетнюю дочь на руках.

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Врачи предупредили женщину, что после хирургического вмешательства она не сможет кормить детей грудью. По прогнозам, после четырехчасовой операции бюст пациентки станет пятого или шестого размера.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера. Кроме этого, мы рассказывали о жизни россиянка с "грудью несуществующего размера".

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Великобритания грудь хирург бюст британка

Источник: Сегодня

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