Британка решила обратиться к хирургу, чтобы уменьшить грудь

Жительница Великобритании обратилась к хирургу, чтобы уменьшить грудь. 26-летнюю Хелен Кристи уже давно не радует ее восьмой размер.

Девушка призналась, что у нее болит спина, ей тяжело спать и даже переодеваться. Чтобы чувствовать себя комфортно, женщина даже вынуждена носить огромные мужские свитера.

Чтобы избавиться от тяжести, она начала собирать деньги в интернете. На операцию по уменьшению бюста ей необходимо, на наши деньги, 96 тысяч гривен.

Реклама

Ранее мы сообщали о том, что 26-летняя британка Элис Уискин из города Дартфорд в графстве Кент, жаловалась журналистам, что из-за огромной груди она лишилась полноценной жизни.

Элис утверждает, что ее бюст за год резко вырос и мешает выполнять элементарную работу по дому. Кроме того, у женщины постоянно болит спина, из-за чего она не может долго ходить и держать свою двухлетнюю дочь на руках.

Врачи предупредили женщину, что после хирургического вмешательства она не сможет кормить детей грудью. По прогнозам, после четырехчасовой операции бюст пациентки станет пятого или шестого размера.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера. Кроме этого, мы рассказывали о жизни россиянка с "грудью несуществующего размера".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама