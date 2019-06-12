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Британка сделала 105 пластических операций

12 июня, 23:03

Женщина за 13 лет потратила на операции около 50 тысяч долларов


48-летняя британка сделала 105 пластических операций. Ее называют самой старейшей куклой Барби в Великобритании. Рейчел Эванс в свои 48 лет сделала еще одну 105-ю пластическую операцию. На этот раз решила изменить форму лица: сделать его более овальным. До этого неоднократно делала подтяжку, увеличивала некоторые части тела и прибегала ко всевозможным косметическим процедурам. Таким образом, за 13 лет потратила на операции около 50 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что жительница Швейцарии, 24-летняя Селина Чентино из Цюриха, сделала пластических операций на 50 тысяч долларов. Причиной стала травля, которую она пережила в детстве в школе.

"Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе. Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом", – отметила она.

Девушка призналась, что работала парикмахером и с зарплаты откладывала на операции. В целом она сделала пластику носа, изменила форму щек, губ и подбородка при помощи филлеров и трижды увеличила грудь.

По словам девушки, реакция на результат оказалась противоречивой, а также добавила, что "мужчины сходят с ума от ее вида".

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Тег видео, пластическая операция, британка

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