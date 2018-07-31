Британка сняла на видео жуткого "крысочервя"

Сегодня, 04:16

Женщина сняла незваного гостя на видео и выложила ролик в Сеть


Жительница британского Саутгемптона обнаружила в своем доме странное существо, которое ползло вдоль стены. Внешне существо напоминает гигантского толстого червя с крысиным хвостом. По словам женщины, его длина составляла около 13 см.

"Я никогда не видела ничего более отвратительного", — призналась ошеломленная женщина.

Интернет-пользователи обсуждают, что за существо запечатлено на видео. Некоторые отмечают сходство существа с личинками мух-журчалок, однако длина данных существ не превышает трех сантиметров.

Напомним, кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. А один из фолловеров даже прокомментировал ролик так: "Я бы сжег дом, если бы увидел это". 

Также сообщалось, что мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай) выловил странную рыбу с головой голубя.

Ранее мы писали, что ученые нашли останки невероятного "рыбоящера": ученые выяснили, от чего он умер.
видео, существо
Источник:

topnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Фермер увидел ягненка-мутанта. Фото: pixabay

Фермер стал свидетелем рождения мутанта: первое фото

15 Июня, 17:01

Мужчина рассказывает, что никогда раньше такого не видел

Fun

Рыба-мутант. Фото: pixabay

В Китае выловили рыбу с "птичьей" головой: невероятное фото

13 Июня, 09:35

Голова рыбы больше напоминает голубиную
Загрузка...

Техно

Загадочное существо. Изображение из открытых источников

Специалисты объяснили происхождение загадочного 6-метрового существа из Африки

12 Июня, 13:06

Морское чудище выбросило волной на берег нацпарка Дороб в Намибии

Техно

Марианская впадина. Фото: YouTube

Что смогло напугать экспедицию в Марианской впадине

24 Мая, 19:09

Долгое время считалось, что впадину не населяют никакие существа
Загрузка...