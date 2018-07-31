Британка сняла на видео жуткого "крысочервя"

Женщина сняла незваного гостя на видео и выложила ролик в Сеть

Жительница британского Саутгемптона обнаружила в своем доме странное существо, которое ползло вдоль стены. Внешне существо напоминает гигантского толстого червя с крысиным хвостом. По словам женщины, его длина составляла около 13 см.

"Я никогда не видела ничего более отвратительного", — призналась ошеломленная женщина.

Интернет-пользователи обсуждают, что за существо запечатлено на видео. Некоторые отмечают сходство существа с личинками мух-журчалок, однако длина данных существ не превышает трех сантиметров.

Напомним, кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. А один из фолловеров даже прокомментировал ролик так: "Я бы сжег дом, если бы увидел это".

Также сообщалось, что мужчина, проживающий в городе Гайан (Китай) выловил странную рыбу с головой голубя.

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