Британка стала лучшим преподавателем в мире

"Оскар" для учителей получила британка Андреа Зафираку. Ее признали лучшим педагогом года, по версии Всемирного конкурса для учителей "Глобал Тичер Прайз". Зафираку получила премию – миллион долларов.

Чтобы удачно преподавать в школе, где учатся немало мигрантов – женщина выучила 35 языков. Она лично знакомится с семьями учеников и проводит с ними время после уроков.

"Я была очень удивлена. Ведь уже упаковала свои вещи, чтобы ехать домой. Поэтому была очень благодарна". – рассказала победительница.

Напомним, ранее у учительницы из Шотландии умерла собака, которую она очень любила. Чтобы помочь ей справиться с утратой, один из учеников написал для нее трогательное письмо со словами поддержки. Дочь учительницы выложила его в твиттер, и многих читателей письмо заставило прослезиться.

Также недавно мы писали, что преподавательница английского языка из Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году победила в конкурсе "Учитель года" и получила награду "Заслуженный учитель Украины", уехала жить и работать в Лондон.