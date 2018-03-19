Британка стала лучшим преподавателем в мире
Женщина, получившая престижную награду, выучила 35 языков, чтобы лучше учить детей
"Оскар" для учителей получила британка Андреа Зафираку. Ее признали лучшим педагогом года, по версии Всемирного конкурса для учителей "Глобал Тичер Прайз". Зафираку получила премию – миллион долларов.
Чтобы удачно преподавать в школе, где учатся немало мигрантов – женщина выучила 35 языков. Она лично знакомится с семьями учеников и проводит с ними время после уроков.
"Я была очень удивлена. Ведь уже упаковала свои вещи, чтобы ехать домой. Поэтому была очень благодарна". – рассказала победительница.
Напомним, ранее у учительницы из Шотландии умерла собака, которую она очень любила. Чтобы помочь ей справиться с утратой, один из учеников написал для нее трогательное письмо со словами поддержки. Дочь учительницы выложила его в твиттер, и многих читателей письмо заставило прослезиться.
Также недавно мы писали, что преподавательница английского языка из Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году победила в конкурсе "Учитель года" и получила награду "Заслуженный учитель Украины", уехала жить и работать в Лондон.