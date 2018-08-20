Британка выпала с круизного лайнера в море
Женщина провела 10 часов в Адриатическом море
Береговая охрана Хорватии спасла гражданку Великобритании, которая провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного судна. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на The Associated Press.
Женщину в воскресенье доставили в больницу в городе Пула и, как сообщается, ее жизнь находится вне опасности.
Женщина упала с круизного судна Norwegian Star, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи в субботу.
Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как предполагалось, упала с борта лайнера.
Капитан спасательного корабля сказал, что женщина была сильно истощена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.
Напомним, в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.
Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета
Также мы сообщали, что на с экранов радаров исчез пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс в Гавану из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.