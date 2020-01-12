Британская королева выразила свои соболезнования семьям погибших в Тегеране

Королева вместе с супругом принцем Филиппом глубоко опечалены трагической гибелью людей в авиакатастрофе

Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокую печаль и соболезнования по поводу катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране, в результате которой погибли 176 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.

"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия", - заявила королева Елизавета II.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу относительно катастрофы украинского самолета в Тегеране.Президент обещает помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинцев.

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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