Британская оппозиция оказалась в кризисе из-за разногласий по Brexit

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за разногласий по поводу стратегии в отношении Brexit, усиленном отставкой одного из ближайших помощников лидера партии Джереми Корбина. По информации газеты "Санди таймс", глава политического отдела партии Эндрю Фишер, который выступил автором предыдущего предвыборного манифеста лейбористов, заявил о том, что покидает ряды партии из-за неприятия фигуры ее лидера.

Издание цитирует в воскресенье записку, направленную Фишером своим коллегам, в которой он обвинил Корбина в "отсутствии профессионализма, компетентности и человеческого достоинства", и заявил, что ему надоела "кутерьма лжи и отговорок". Фишер также заметил, что в партии идет настоящая классовая война, поразившая высшие эшелоны политической силы, и признался, что не верит в победу Корбина на будущих выборах.

Его последняя оценка отчасти подтверждается опросами общественного мнения. "Санди таймс" приводит данные последнего исследования, проведенного компанией YouGov ("Ю-Гав"). 46% опрошенных против 26% высказали мнение, что Корбин не подходит на роль лидера партии. Если бы выборы состоялись сегодня, то лейбористы оказались бы на 7 процентных пунктов (п. п.) позади правящей Консервативной партии, опережая всего на 1 п. п. Либерально-демократическую партию Великобритании.

Опрос, который публикует в воскресенье газета "Обсервер" еще более неутешителен для лейбористов – они отстают от тори на 15 п. п. (22% против 37%).

Реклама

"Санди таймс" информирует, что об уходе Фишера стало известно на фоне циркулирующих слухов о том, что сам Корбин задумывается о том, чтобы уйти в отставку из-за сильнейшего внутрипартийного давления, которое он испытывает. Об этом же пишет в воскресенье и газета "Санди телеграф". Сам лидер лейбористов публично ни разу не допускал малейшей возможности своего ухода с поста лидера партии.

Британские газеты обращают внимание на то, что главная причина кризиса среди руководства партии заключается в отсутствии единства в подходе к Brexit. Сам Корбин заявляет, что будет придерживаться нейтралитета, в то время как ключевые члены теневого кабинета министров – теневой "министр по вопросам Brexit" Кир Стармер и теневой "министр иностранных дел" Эмили Торнберри – уверены, что лейбористы должны выступать за сохранение членства Великобритании в ЕС.

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Как замечает газета "Обсервер", невнятная позиция Корбина по Brexit вызывает все большее неприятие со стороны его ближайших соратников, повышая риск того, что съезд Лейбористской партии, который продлится до 25 сентября, погрузится в хаос.

Напомним, после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Люксембурге в Европейской комиссии заявили, что от Лондона не поступили необходимые предложения по Brexit.

Как сообщает Sky News, Борис Джонсон заявил Жан-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама