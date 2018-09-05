Британская полиция объединила расследования по Солсбери и Эймсбери

Сегодня, 14:00

По мнению правоохранителей, эти два отравления могут быть связаны

Британская полиция. Фото: AFP
Британская полиция. Фото: AFP

Британская полиция продолжит изучать инциденты с применением отравляющего вещества в Солсбери и Эймсбери в рамках единого расследования. Об этом говорится в заявлении главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу, опубликованном на сайте ведомства.

"Теперь мы связали отравление Скрипалей с событиями в Эймсбери, в ходе которых пострадали Дон Стерджес и Чарльз Роули. Инциденты объединены в единое расследование", - заявил Басу.

Ранее сообщалось, что в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество
отравление, Скрипаль, Солсбери, Эймсбери
Источник:

ТАСС

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