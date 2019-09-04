Британские депутаты могут рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit: подробности

328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента

/ Фото: Reuters

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступили 301 парламентариев. Оппозиция намерена воспользоваться полученным правом, чтобы в среду обсудить и поставить на голосование законопроект, призванный лишить премьер-министр Бориса Джонсона возможности осуществить Brexit без сделки, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях "развода".

Как сообщалось, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

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Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

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Напомним, Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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