Британские депутаты отвергли альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по Brexit

Британские законодатели проголосовали против проведения вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли

Фото: AFP

Британские депутаты отвергли альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bc/b05/5c90bcb0594d8.jpg 2019-03-28T00:39:22+02:00 Евросоюз Британские законодатели проголосовали против проведения вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли

Британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с Евросоюзом по Brexit. Голосование проходило в среду, 27 марта, в Палате общин.

Британские законодатели проголосовали против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit, отказа от Brexit вовсе, выхода из ЕС без сделки, вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне, участия страны в европейском таможенном союзе, а также заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС при невозможности заключить сделку.

Ими был отвергнут альтернативный план оппозиционной Лейбористской партии, предусматривавший сохранение членства страны в таможенном союзе ЕС и тщательное согласование британских торговых правил с правилами единого европейского рынка.





























Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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