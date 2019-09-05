Британские депутаты отвергли предложение Бориса Джонсона провести досрочные выборы

/ Фото: AFP

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении в октябре досрочных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

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Против проголосовали 298 членов парламента.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября.

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Призыв Джонсона связан с тем, что Палата общин приняла законопроект, запрещающий выход Британии из ЕС без сделки и обязывающий правительство перенести Brexit после установленного 31 октября. Законопроект, в который была внесена одна поправка, был поддержан 327 законодателями. Против выступили 299 парламентариев. Перед вступлением в силу законопроект должен быть одобрен членами Палаты лордов британского парламента. Ожидается, что это может произойти уже в четверг вечером, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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