Британские истребители перехватили пять российских самолетов за два дня

Британские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтикой.
Об этом сообщает сайт Королевских военно-воздушных сил Великой Британии.
За два дня британские истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов в воздушном пространстве.
5 августа самолеты перехватили российский транспортный Ан-26. Потом британские истребители занялись перехватом российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б возле воздушного пространства Литвы.
А 6 августа они вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 уже возле воздушного пространства Эстонии.
Британские военные заметили, что самолеты из РФ находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета.
Напомним, что ранее венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.
Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.
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