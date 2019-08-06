Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета

/ Фото: raf.mod.uk

Британские истребители перехватили пять российских самолетов за два дня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T23:23:18+03:00 Евросоюз Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета

Британские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтикой.

Об этом сообщает сайт Королевских военно-воздушных сил Великой Британии.

За два дня британские истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов в воздушном пространстве.

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5 августа самолеты перехватили российский транспортный Ан-26. Потом британские истребители занялись перехватом российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б возле воздушного пространства Литвы.

А 6 августа они вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 уже возле воздушного пространства Эстонии.

Британские военные заметили, что самолеты из РФ находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета.

Напомним, что ранее венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.

Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

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