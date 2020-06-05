Британские истребители перехватили российские самолеты над Балтикой

Они заметили самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и два сопровождавших его истребителя Су-27

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы в литовском городе Шяуляй для сопровождения военных самолетов РФ в небе над Балтийским морем. Об этом информирует пресс-служба Королевских ВВС Великобритании.

Они сопроводили самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и два сопровождавших его истребителя Су-27. За последние двое суток истребители НАТО в Прибалтике были дважды задействованы для перехвата российских самолетов.

Typhoon играют ключевую роль в осуществлении операций альянса по патрулированию воздушного пространства.

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ВВС Великобритании и Испании с 1 мая начали патрулировать воздушное пространство над Прибалтикой, выполняя миссию НАТО, сменив бельгийские ВВС. В общей сложности в Литву было переброшено 150 военнослужащих из Соединенного Королевства.

Миссия была запущена 30 марта 2004 года, в ней на ротационной основе участвуют ВВС государств альянса.

Ранее сообщалось, что два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем.

Видео: t.me/milinfolive

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