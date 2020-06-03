Британские истребители перехватили российский самолет-разведчик

Речь идет о российском самолете радиоэлектронной разведки Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем

Королевские военно-воздушные силы Великобритании заявили, что подняли свои истребители Typhoon, базирующиеся в Литве в рамках программы патрулирования воздушного пространства над странами Балтики (NATO Baltic Air Policing – Ред.), для перехвата российского самолета Ил-20. Инцидент произошел над Балтийским морем.

"Британские боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20", — заметила пресс-служба британских ВВС.

Британские истребители Typhoon заступили на боевое дежурство в Литве 1 мая совместно с ВВС Испании на авиабазе Шауляй.

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Военно-воздушные силы НАТО выполняют воздушное патрулирование над странами Прибалтики на ротационной основе с 2004 года.

Ранее сообщалось, что два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем. Перехват был небезопасным и непрофессиональным в связи с тем, что российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon, тем самым ограничивая его способность безопасно маневрировать.

Видео: t.me/milinfolive

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