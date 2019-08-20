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Британские истребители вылетели на перехват российских самолетов

20 августа, 02:41

Британские ВВС патрулируют эстонское воздушное пространство

/ Фото: Wikipedia

Истребители ВВС Великобритании Typhoon, которые размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, вылетели для сопровождения самолетов ВКС РФ.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Соединенного Королевства.

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"Самолеты Typhoon в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сопроводили два российских истребителя Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в апреле британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства.

Добавим, что ранее венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.

Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Как уже сообщалось, российские истребители волнуют соседей РФ и с другой стороны континента — ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.

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Россия Эстония НАТО самолет Британия перехват

Источник: ТАСС

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