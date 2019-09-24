Британские лейбористы призвали Джонсона уйти в отставку с поста премьера

Борис Джонсон может войти в историю как премьер, который меньше всего находился у власти

Борис Джонсон / Фото: AFP

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете сегодняшнего решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.

"Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, "взвесить свою позицию" и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти", - сказал Корбин, выступая на съезде лейбористов в Брайтоне.

"Я призываю немедленно восстановить работу парламента", – добавил он. К отставке Джонсона также успели призвать представители других оппозиционных партий, в том числе Шотландской национальной партии и Партии "зеленых".

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Ранее Верховный суд Соединенного Королевства единогласно постановил, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, чтобы вывести королевство из состава Евросоюза, нарушает британское законодательство.

В то же время, Верховный суд признал право британских парламентариев собраться как можно быстрее.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время, британский премьер выразил готовность возобновить работу парламента после решения суда.

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