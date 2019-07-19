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Британские министры готовятся к отставке из-за победы Бориса Джонсона

19 июля, 14:09

Три члена правительства Терезы Мэй объявят демарш, если новым премьером станет сторонник "жесткого" Brexit

Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото: AFP

Замминистра Великобритании по цифровым вопросам Марго Джеймс приняла решение покинуть занимаемый ею пост в связи с разногласиями с правительством в отношении Brexit.

По данным Sky News такое решение было принято после того, как чиновница вопреки позиции Кабмина поддержала поправку к закону, принятую с целью помешать новому премьер-министру королевства осуществить так называемый "жесткий" Brexit.

Кроме того, сегодня газета The Times сообщила о готовности еще троих членов правительства сложить свои полномочия по тем же причинам. Речь идет о руководителях Министерств юстиции, финансов и международного развития Дэвиде Гоке, Филипе Хаммонде и Рори Стюарте.

Они собираются подать в отставку в том случае, если экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победит действующего главу МИД королевства Джереми Ханта в гонке за кресло главы Консервативной партии и, соответственно, нового премьер-министра.

Имя нового главы британского правительства станет известно 23 июля.

Джонсон, чья кандидатура является более вероятной, неоднократно заявлял о готовности вывести Соединенное Королевствао из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.


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Тег Великобритания, отставка, Хаммонд, джонсон, брексит, Brexit

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