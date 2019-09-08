Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Британские министры рассказали, возможна ли сделка по Brexit с Брюсселем

8 сентября, 17:05

Джонсон сделает все, чтобы выйти из состава ЕС не позже 31 октября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Члены кабинета министров Великобритании уверены том, что Лондону удастся достичь сделки с Брюсселем об условиях осуществления Brexit. Об этом заявили глава Минфина Саджид Джавид и руководитель Форин-офиса Доминик Рааб. Об этом сообщил ВВС.

Саджид Джавид сказал, что "абсолютно убежден в том, что если переговоры с ЕС и подготовка к возможности Brexit без сделки будут продолжаться, соглашение все еще может быть достигнуто".

По его словам, глава британского правительства Борис Джонсон отправится на саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе 17–18 октября, "чтобы заключить сделку, и ни в коем случае не будет просить об отсрочке Brexit".

Реклама

"Было проведено уже множество встреч, и на следующей неделе в Брюсселе состоятся новые. Достигнут прогресс, однако дальнейшему продвижению вперед мешают события, произошедшие в парламенте на этой неделе, — заявил Джавид. — У правительства есть много новых идей, однако любой, кто знает, как устроен процесс переговоров, должен понимать, что мы не можем обсуждать их публично. Однако я могу заверить вас в том, что правительство и лично премьер-министр прикладывают все усилия для того, чтобы заключить сделку".

По словам Доминика Рааба, несмотря на раскол в правящей партии и серию поражений, Джонсон планирует сделать все возможное для того, чтобы обеспечить выход королевства из состава ЕС не позже 31 октября.

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

"Мы продолжаем переговоры с ЕС с целью достичь сделки до 31 октября, однако после истечения этого срока мы должны покинуть Евросоюз, чтобы окончательно не увязнуть в трясине", — сказал глава МИД.

Напомним, британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку из-за разногласий по поводу выхода страны из Евросоюза.

Кроме этого, мы писали, что Палата лордов британского парламента одобрила законопроект , обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Великобритания ЕС джонсон Brexit

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика
"Это было не освобождение": Болгария обвинила Советский Союз в оккупацииЕвросоюз
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать ЦемахаЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...