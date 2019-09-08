Британские министры рассказали, возможна ли сделка по Brexit с Брюсселем

Джонсон сделает все, чтобы выйти из состава ЕС не позже 31 октября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Члены кабинета министров Великобритании уверены том, что Лондону удастся достичь сделки с Брюсселем об условиях осуществления Brexit. Об этом заявили глава Минфина Саджид Джавид и руководитель Форин-офиса Доминик Рааб. Об этом сообщил ВВС.

Саджид Джавид сказал, что "абсолютно убежден в том, что если переговоры с ЕС и подготовка к возможности Brexit без сделки будут продолжаться, соглашение все еще может быть достигнуто".

По его словам, глава британского правительства Борис Джонсон отправится на саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе 17–18 октября, "чтобы заключить сделку, и ни в коем случае не будет просить об отсрочке Brexit".

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"Было проведено уже множество встреч, и на следующей неделе в Брюсселе состоятся новые. Достигнут прогресс, однако дальнейшему продвижению вперед мешают события, произошедшие в парламенте на этой неделе, — заявил Джавид. — У правительства есть много новых идей, однако любой, кто знает, как устроен процесс переговоров, должен понимать, что мы не можем обсуждать их публично. Однако я могу заверить вас в том, что правительство и лично премьер-министр прикладывают все усилия для того, чтобы заключить сделку".

По словам Доминика Рааба, несмотря на раскол в правящей партии и серию поражений, Джонсон планирует сделать все возможное для того, чтобы обеспечить выход королевства из состава ЕС не позже 31 октября.

"Мы продолжаем переговоры с ЕС с целью достичь сделки до 31 октября, однако после истечения этого срока мы должны покинуть Евросоюз, чтобы окончательно не увязнуть в трясине", — сказал глава МИД.

Напомним, британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку из-за разногласий по поводу выхода страны из Евросоюза.

Кроме этого, мы писали, что Палата лордов британского парламента одобрила законопроект , обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

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