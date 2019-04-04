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Британские парламентарии проголосовал за продление Brexit

Сегодня, 03:19

Законопроект был рассмотрен Палатой общин по ускоренной процедуре всего за один день

Фото: AFP
Британские парламентарии проголосовал за продление Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/54d/1ea/5ca54d1ea8234.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/54d/1ea/5ca54d1ea8234.jpg Евросоюз Законопроект был рассмотрен Палатой общин по ускоренной процедуре всего за один день

Палата общин британского парламента приняла в среду вечером в третьем чтении законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit. По итогам голосования, транслировавшегося в прямом эфире на парламентском телеканале, 313 депутатов поддержали законопроект, 312 проголосовали против него.

Законопроект был рассмотрен Палатой общин по ускоренной процедуре всего за один день, и, чтобы вступить в силу, он должен быть еще одобрен Палатой лордов и подписан королевой Великобритании Елизаветой II. Ожидается, что пэры проведут голосование по этому законопроекту уже в четверг, и он будет окончательно утвержден до конца недели.

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На следующий день после того, как обсуждаемое предложение обретет законную силу, премьер-министр Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления Brexit. Затем ей придется получить на это одобрение парламента, после чего подать соответствующий запрос ЕС, который, в свою очередь, может принять или отвергнуть поступившее предложение.

Примечательно, что в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже предупредил, что Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода страны из сообщества, если британские законодатели не одобрят соглашения об условиях Brexit к 12 апреля. Таким образом получается, что все парламентская процедура в Палате общин и в Палате лордов по определению продолжительности отсрочки Brexit может вообще оказаться бесполезной в глазах Брюсселя. Для ЕС принципиально важным остается принятие уже согласованной сделки, но на настоящий момент шансы этого остаются ничтожными, учитывая раскол как в самом парламенте, так и в правящей Консервативной партии.


Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

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Тег Великобритания, парламент, отсрочка, голосование, продление, Brexit

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Источник:

ТАСС

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