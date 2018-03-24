Британские полицейские обыскивают компанию, причастную к утечке личных данных из Facebook

Полиция Британии начала обыски в компании Cambridge Analytica, которая похитила личные данные более 50 млн пользователей. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, обыски в Cambridge Analytica проводят 18 полицейских.

Ранее уполномоченный по вопросам информации Британии требовал, чтобы компания открыла доступ к британскому офису. В пятницу, 23 марта, это требование было удовлетворено верховным судом страны.