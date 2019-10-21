Британские спецслужбы раскрыли мастерскую операцию российских хакеров: детали

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После того, как разведка четырех стран выявила секретное подразделение России для дестабилизации ситуации в Европе, появились данные о новом расследовании деятельности российских хакеров. Так, хакеры из России, притворяясь иранскими, совершили кибератаки в более чем 35 странах мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на доклад британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Агентства национальной безопасности (NSA) США.

"Мы никогда не видели, чтобы это делалось с таким мастерством. На самом деле очень сложно замаскироваться (под другую группу – Ред.)", – отметил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

По данным разведок Великобритании и США, сети иранской хакерской группы OilRig были взломаны российскими хакерами из группы Turla, чтобы затем вести слежку за несколькими странами при помощи добытых у иранцев ресурсов.

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Расследование началось в 2017 году, когда была совершена кибератака на британское академическое учреждение. В ходе проверок NCSC обнаружил, что атака на организацию была осуществлена группой Turla, которая пользовалась инструментами и методами OilRig.

Большинство кибератак было зафиксировано в странах Ближнего Востока. Цель группы состояла в том, чтобы добыть секретную информацию из ряда государственных учреждений.

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Согласно докладу, на данный момент нет доказательств того, что иранская группа была соучастником кибератак или знала о том, что хакеры из России используют их ресурсы.

BBC поясняет, что, хотя NCSC непосредственно не связывает эти кибератаки с властями РФ или Ирана, однако ранее наблюдатели указывали на связь Turla с российскими госструктурами, а OilRig – с иранскими.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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