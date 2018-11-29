Британские врачи удалили у женщины опухоль весом с ребенка

О новообразовании Кили Фавел узнала, когда ни фитнес, ни диеты не помогали ей похудеть, а тест на беременность ничего не показал

Британские хирурги удалили у пациентки Кили Фавел из Суонси, Уэльс, необычайно огромное образование – кисту яичника, вес которой составлял 26 кг.

Женщина еще в 2014 году заметила, что начала набирать вес, но списала это на обычную полноту, поэтому села на диету и пошла на фитнес.

Когда это не помогло, Фавел решила, что ждет ребенка, но несколько тестов на беременность ничего не показали.

К врачу она решила обратиться лишь после того, как потеряла сознание на работе. Назначенное ей ультразвуковое обследование показало гигантскую кисту яичника.

После операции, которая длилась пять часов, у Кили остался 30-сантиметровый шрам и растянутая кожа на животе. Но несмотря на это, она счастлива, потому что наконец-то сможет вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что аналогичный случай произошел ранее и в США, где у жительницы штата Алабама удалили огромную кисту яичника.

Также мы писали, что этим летом врачи обнаружили в глазу у другой жительницы Великобритании контактную линзу, с которой она проходила 28 лет.



