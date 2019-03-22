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Британских депутатов предупредили о рисках нападения и оскорблений из-за Brexit

Сегодня, 13:58

В письме, разосланном депутатам, Хойл советует по возможности ездить домой на такси или с коллегами

Фото: AFP
Британских депутатов предупредили о рисках нападения и оскорблений из-за Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d9/c2e/5c88d9c2ec975.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d9/c2e/5c88d9c2ec975.jpg Евросоюз В письме, разосланном депутатам, Хойл советует по возможности ездить домой на такси или с коллегами

Заместитель спикера Палаты общин Линдси Хойл посоветовал британским депутатам улучшить личную безопасность, чтобы избежать риска нападения или публичных оскорблений из-за Brexit. Об этом сообщает Politico.

В письме депутатам Хойл советует по возможности ездить домой на такси или с коллегами, поскольку "напряженность и эмоции выросли до самого высокого уровня".

"Лично я никогда не испытывал такого уровня напряженности во время своего пребывания в Палате, и я знаю, что другие коллеги чувствуют то же самое. Многие коллеги уже подвергались запугиванию", - написал Хойл.

Напомним, Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта.

Однако саммит глав государств и правительств ЕС  21 марта согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Позже стало известно, что Великобритания приняла сценарии Евросоюза по Brexit.

Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта).

Кроме того, британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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