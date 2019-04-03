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Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit

Сегодня, 04:01

17 министров проголосовали за ограниченное продление сроков Brexit, а против продления выступили четыре министра

Фото: AFP
Британский кабмин разошелся во мнении об еще одном продлении Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg Евросоюз 17 министров проголосовали за ограниченное продление сроков Brexit, а против продления выступили четыре министра

Кабинет министров Великобритании не смог прийти к единому мнению по вопросу о дальнейших действиях в отношении Brexit, сообщает интернет-портал британского издания The Guardian.

Так, по некоторым данным, в ходе заседания кабмина во вторник 17 министров проголосовали за ограниченное продление сроков Brexit, а против продления выступили четыре министра.

В частности, против продления выступили министр обороны Гэвин Уильямсон, министр международного развития Пенни Мордонт, министр транспорта Крис Грэйлинг.

В то же время министр по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джереми Райт и министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир, которые поддержали идею с переносом сроков Brexit, указывали, что хотят продления Brexit лишь на небольшой срок.

Однако, уточняет The Guardian, поступает противоречивая информация о расколе в британском кабинете министров.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit. При этом Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.


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Тег Великобритания, ЕС, правительство, выход, отсрочка, соглашение, продление, Brexit

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