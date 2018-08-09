Британский капитан пробил стену туалета и вырвался на волю

В Великобритании капитану армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Об этом сообщает издание Military Times.

Офицер крепко уснул в состоянии алкогольного опьянения, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли.

Через шесть часов капитан пробудился и обнаружил, что попал в безвыходную ситуацию. Он принялся колотить по двери и кричать, чтобы его выпустили. Подчиненные ответили, что отопрут туалет только после повышения жалования.

После этого взбешенный и по-прежнему пьяный офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и принялся громить им туалет. Вскоре в стене образовалась вмятина. Он сосредоточился на ней, продолбил в стене отверстие и выбрался на свободу.

Поскольку правила запрещают употребление алкоголя, ему грозит крупный штраф. Кроме того, возможно, ему придется возместить нанесенный ущерб.

Напомним, ранее в городе Злоценец Западнопоморского воеводства арестовали польского военного за избиение двух американских солдат.

Также недавно российские солдаты с военной базы в Гюмри зашли в село Паник Ширакской области Армении и устроили стрельбу холостыми патронами, однако сильно разозлили местных жителей.