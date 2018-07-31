Британский министр прилюдно опозорил жену

Хант извинился за "ужасную ошибку" и сообщил, что их трое детей метисы

Новый британский министр Джереми Хант публично оговорился на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И и назвал свою жену-китаянку Люсию Гуо японкой.

Хант извинился за "ужасную ошибку" и сообщил, что их трое детей метисы. Он также рассказал, что бабушка и дедушка детей живут в китайском Сиани.

Хант женат уже девять лет, его супруга родилась в столице китайской провинции Шэньси Сиани.

Первый визит главы британского МИДа начался 30 июля. Он сменил на своем посту ушедшего в отставку Бориса Джонсона.

Ранее мы писали, что министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Грифитс потерял должность из-за смс-переписки. Более 2-х тысяч непристойных сообщений попали в руки британских журналистов.

По их данным, чиновник предлагал двум женщинам-барменам арендовать квартиру и заняться любовью. А еще послал им 700 фунтов и в ответ требовал откровенные фото или видео. Грифитсу – 47 лет. В апреле его жена родила дочь. После огласки непристойной переписки с барменшами чиновник извинился за свое поведение и подал в отставку.

Также напомним, что во время встречи Порошенко с президентом Австрии произошел курьез с шапкой.