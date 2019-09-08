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Британский министр ушла в отставку из-за разногласий по Brexit

8 сентября, 02:47

Радд призналась, что не согласна с позицией премьера, который предпочитает Brexit без сделки

/ Фото: AFP

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в субботу в отставку на фоне кризиса в правящей Консервативной партии из-за Brexit. Об этом она сообщила в "Твиттере", разместив копию своего письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

"Это было непростое решение", — сообщила Радд, признавшись, что не согласна с позицией премьера, который предпочитает Brexit без сделки продлению переговоров с ЕС. "Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства", — написала она.

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Радд также высказала решительное несогласие с решением Джонсона выгнать из правящей партии 21 видного консерватора после того, как те проголосовали против линии правительства, поддержав законопроект оппозиции об отсрочке Brexit. Радд назвала исключение из партии своих коллег, среди которых было несколько бывших министров, "оскорблением приличия и демократии".

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Фото: navy.mil.gov.ua

Ранее Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона. Однако оно уже пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

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Великобритания министр отставка ЕС отсрочка соглашение Brexit

Источник: ТАСС

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