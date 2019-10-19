Британский парламент может отложить голосование по Brexit-сделке: подробности

Голосование Палаты общин по проекту соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем, не состоится 19 октября, если депутаты одобрят поправку об отсрочке даты выхода королевства из ЕС. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщил в субботу утром телеканал Sky News.
По данным телеканала, если поправка депутата Оливера Летвина в течение для будет отобрана для голосования и утверждена законодателями, правительство перенесет голосование по самой сделке на 21 октября.
В ходе экстренного субботнего заседания парламента депутаты Палаты общин должны будут провести дебаты по предлагаемому Джонсоном проекту соглашения с Брюсселем, который был утвержден на саммите ЕС, но требует одобрения британского парламента.
Тем временем, стало известно, что депутаты Палаты общин британского парламента проголосуют по поправке, предполагающей, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". О том, что соответствующая поправка была отобрана для голосования заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты ее спикер Джон Беркоу.
"Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином", - сказал Беркоу.
Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit должен быть отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке. Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.
Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.
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