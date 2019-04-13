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Британский парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit

Сегодня, 13:28

В британском правительстве надеются, что повторного референдума удастся избежать

Фото: Pixabay

Идея повторного референдума по Brexit, скорее всего, снова будет представлена на рассмотрение британского парламента, хотя правительство по-прежнему выступает против любого нового плебисцита. Об этом заявил министр финансов Британии Филип Хаммонд, передает Reuters.

"Это предложение, судя по всему, очень вероятно, будет передано в парламент на каком-то этапе", – сказал Хаммонд.

Филип Хаммонд высказал надежду, что парламент преодолеет тупик Brexit, заключив соглашение до конца июня, что потенциально положит конец призывам о проведении нового референдума.

Ранее Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества – до 31 октября. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, в свою очередь, надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21–22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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